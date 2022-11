Gautier Battistella : Chef, oui, mais la cuisine est une maîtresse exigeante

Un entretien d’autant plus pertinent que les deux interlocuteurs ont arpenté à la fois les routes des salons littéraires et ceux de la gastronomie française. Ancien auteur au Guide Michelin — à ne pas confondre avec « inspecteur » — Gautier Battistella a bien connu les coulisses des cuisines de grands chefs. Aurélie Lévy avait accompagné en 2008 le chef et auteur américain Anthony Bourdain en Provence et en Bretagne (chez le chef Olivier Rollinger) pour deux épisodes de l’émission culte « No reservations ».

Comme Paul Renoir, Anthony Bourdain s’est suicidé en 2018 dans le restaurant d’un confrère.

Dans cette interview très personnelle, tout est « sur la table » : le temps d’un livre, les sacrifices qu’il implique, la place qu’il occupe dans le quotidien. À mesure que les langues se délient, l’écrivain nous livre ses questionnements, ses espoirs inavoués, la nécessité d’une certaine forme de reconnaissance, l’accoutumance et l’aliénation inexorable qu’elle engendre, les pièges de la promotion —to instagram or not to instagram?

Divan oblige, des révélations inattendues bouleversent le cours de leur conversation. Un entretien d’une rare sensibilité qui témoigne du prix à payer pour devenir un grand chef, un écrivain, un humain en quête de sérénité.

Crédits photo : Grasset