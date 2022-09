Conversation sans filtre avec Lisa Mandel

En cette rentrée littéraire, Lisa Mandel est débordée. Elle est aussi passionnée. Et on la comprend. Les sujets qu’elle aborde avec humour, humanité et profondeur dans ses BD sont pertinents et dans l’air du temps: la condition des migrants, les hôpitaux psychiatriques (HP), l’industrie pornographique, l’ambiance de Beyrouth et la santé mentale.

En 2020, Lisa Mandel décide de se prendre en main et de venir à bout de ses addictions. Elle prend l’initiative, comme pour cadrer sa démarche de poster une page par jour pendant 365 jours sur les réseaux sociaux. Les dessins sont drôles, émouvants. Elle y met en scène ses épreuves, ses humeurs, ses angoisses et ses empêchements. Ces pages deviennent un livre qui s’intitule Une année exemplaire et paraît la même année.

Le livre est financé par crowdfunding. La dessinatrice crée alors sa propre maison d’édition (les éditions exemplaires), défiant par là-même la répartition des droits d’auteurs en BD.

Dans cette entrevue époustouflante, l’intervieweuse et l’interviewée conversent sans filtre et défient les clichés sur la santé mentale allant même jusqu’à tacler les anti-medocs. Elles rassurent aussi. Oui, on peut Se rétablir comme l’indique le titre de son dernier ouvrage.