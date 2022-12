Carla Lonzi, exister à distance du monde masculin

Tenant à la fois du texte d'intervention, de l'essai et du manifeste, ce livre rassemble six textes écrits entre 1970 et 1972 qui exposent et concentrent toute la pensée de Carla Lonzi : une forme d’existence à distance du monde masculin, produisant une vision nouvelle de soi, des autres et du monde.

Ce qui passe tout d’abord par le fait de penser, exister, et désirer indépendamment de la validation patriarcale. Et donc, plus radicalement, par la désertion des institutions, des valeurs, de l'art, de la « culture » et de la politique telles qu’elles sont. Le titre résume de la manière la plus irrévérencieuse la critique féministe du « projet révolutionnaire » marxiste — dont Hegel est l'emblème.

Repère décisif de l’histoire du féminisme, cette pensée « à coups de marteau », à la fois en décalage avec les revendications féministes de son époque et en résonance anticipée avec les débats d’aujourd’hui, apporte des éclairages d’une étonnante fraîcheur sur des thématiques aussi diverses que le corps, les enjeux socio-politiques du désir, du sexe et de l’amour, le patriarcat en tant qu’instrument capitaliste et culturel de domination.

Les éditions NOUS proposent d'en découvrir les premières pages :

Née en 1931 à Florence, Carla Lonzi (1931-1982) a été d’abord critique d'art, proche de l’historien de l’art Roberto Longhi. En 1968, à l’occasion d’un séjour aux États-Unis, elle découvre la pratique des groupes de parole non-mixtes, qui inspireront la pratique de l’« autoconscience », et reconnaît leur immense portée politique. À son retour en Italie, à l’âge de 37 ans, elle rencontre le féminisme, abandonne une carrière prometteuse dans le monde de l’art et fonde avec d’autres femmes le groupe Rivolta Femminile, qui sera très influent dans l’histoire du féminisme italien, ainsi que la maison d’édition Scritti di Rivolta Femminile. Elle meurt à Rome en 1982.

Son œuvre a été traduite en plusieurs langues. En français, Autoportrait (1969), issu de la première phase de la vie de l’autrice, liée au monde de l’art, a été publié par JRP/Ringier en 2013. Une biographie de Carla Lonzi intitulée Carla Lonzi : un art de la vie. Critique d’art et féminisme en Italie, écrite par Carla Zapperi, a été publiée aux Presses du réel en 2018.

