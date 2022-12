Les clés du couloir, un roman epistolaire entre lettres et prières

Elle est confinée dans une cellule, dans un lieu qui pourrait ressembler à un centre de rééducation, où les contacts avec l’extérieur sont bannis. Comment peut-elle trouver un sens à tout ça, lorsque l’avenir n’existe plus ? Elle se refuse à renier tout ce qu’elle fut, son ancienne vie, ses enfants, son compagnon et l’écriture dont elle avait fait son métier, traduisant des œuvres, composant des poèmes. Et c’est pourtant le pouvoir des mots qui va la faire tenir.

Un homme, détenu lui aussi, repéré lors de la promenade quotidienne, devient le destinataire inconnu des lettres qu’elle écrit en cachette, avec la complicité d’une jeune novice, Constance, dévolue à sa surveillance. Peu à peu, elle créera avec elle un lien fort et inattendu, en lui murmurant des paroles de chansons. Constance va-t-elle servir de messagère et si oui, au bout de quel combat intérieur ?

Entre lettres et prières, terreurs et éclaircies, le cheminement de ces deux femmes que tout oppose les conduira vers une libération et l’espoir retrouvé.

Les Clés du couloir, roman épistolaire à trois personnages, affirme avec force le pouvoir des mots, lorsqu’il ne reste qu’eux, leur capacité à faire tomber les barrières, rester digne et croire aux émotions intactes.

Les éditiond Arléa proposent d'en découvrir les premières pages :

Fanny Saintenoy travaille au service des Relations internationales de la Ville de Paris. Après un premier roman très bien accueilli par la critique et les lecteurs, Juste avant (Flammarion, 2011), elle publie trois autres textes, dont Les Notes de la mousson (Versilio, 2015) et J’ai dû vous croiser dans Paris (Parole éditions, 2019 -Prix SGDL du recueil de nouvelles).

