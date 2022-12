Michaël Mention signe son grand retour avec Les gentils

Six mois plus tard, Franck, devenu l’ombre de lui-même, attend toujours des flics cette réponse qui ne vient pas : l’identité du salaud qui a tué sa fille. Alors il se lance, se mue en enquêteur aux méthodes violentes, sadiques.

Une piste vers le Sud, à la recherche d’un toxicomane tatoué d’un symbole Anarchie sur l’épaule. Yannick. Pour le retrouver, Franck a chargé tout ce qui lui reste dans sa R5. Le fantôme de sa môme, à l’arrière, sur la banquette.

Mais sa course vengeresse ne va pas s’arrêter là. Les eaux bleues de la Méditerranée ne seront pas le théâtre de représailles salvatrices. Car Yannick est parti. Loin, en Guyane, là où vivent des hippies qui l’aideront à racheter sa conscience...

La voix la plus singulière du polar français fait son grand retour. Un roman noir ciselé, émouvant et terrible pour conter le plus odieux des deuils, la plus insatiable des vengeances et peindre le portrait d’un homme et d’un monde qui vacillent.

Les éditions Belfond proposent d'en découvrir les premières pages :

Michaël Mention est né en 1979. Enfant, il se passionne pour le dessin et, à l’adolescence, réalise plusieurs bandes dessinées. Étudiant, il intègre un atelier d’écriture et rédige des chroniques satiriques, avant d’écrire son premier roman.

Passionné de rock et d’histoire, il accède à la reconnaissance avec sa trilogie policière consacrée à l’Angleterre, récompensée par le Grand Prix du roman noir au festival international de Beaune et le Prix Transfuge meilleur espoir polar. Il est l’auteur de douze romans, dont La Voix secrète (Le Fantascope, 2011 ; 10/18, 2017), Power (Stéphane Marsan, 2018 ; 10/18, 2019), lauréat du Grand Prix au Festival Sans Nom de Mulhouse et du Prix Polar Pourpre, et Dehors les chiens (10/18, 2021).

