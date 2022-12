Jennifer Tamas exhume notre matrimoine dans Au NON des Femmes

Cet essai étayé, accessible et vivant a pour ambition de restituer la parole subversive des grandes héroïnes de la littérature française dites « classique » et des grands contes populaires qui ont façonné nos imaginaires : de La Belle au bois dormant au Petit Chaperon rouge, des Liaisons dangereuses à la Princesse de Clèves et Bérénice, il explore une parole féminine combattante et audacieuse ensevelie par des siècles de conventions et d’interprétations patriarcales.

Mais cet essai déjoue aussi les clichés. Saviez-vous que le XVII e siècle a été la période de l’histoire où les femmes furent le plus libres, un siècle libertaire et où elles se sont précisément singularisées par la puissance de leur écriture ? Et que la « galanterie » si décriée aujourd’hui n'a jamais été pensée pour asservir les femmes mais élaborée par des hommes et des femmes pour servir de rempart aux violences faites aux femmes durant l’Ancien Régime ?

Assignées au devoir de « réserve » par les traités de civilité et au silence ou à la « feinte résistance » par les codes de séduction, les héroïnes de la littérature classique n’auraient donc rien à nous transmettre aujourd’hui, et surtout pas le pouvoir de dire non ? Vraiment ?

Faisons fi du Petit Chaperon rouge en jeune fille passive. Au diable la Belle perçue comme emblème de la femme sous emprise. Non, la princesse de Clèves n’est pas un modèle de pruderie, de devoir et de frigidité. Refusons enfin de voir en Bérénice une femme éplorée prototype de la femme hystérique qui refuse de se laisser quitter.

Sous les images de princesses endormies célébrées par l’industrie du divertissement se cachent de puissants refus, occultés par des siècles d’interprétations patriarcales. Jennifer Tamas les exhume avec subtilité, elle traque l’expression du féminin dans notre patrimoine culturel oublié et vivifie le discours féministe en le ramifiant avec son histoire. Elle révèle ainsi, non sans un brin d’irrévérence géniale, un magnifique matrimoine, trop longtemps séquestré dans les forteresses universitaires.

Les éditions du Seuil proposent d'en découvrir les premières pages :

Jennifer Tamas est agrégée de Lettres Modernes et enseigne la littérature française de l’Ancien Régime à Rutgers University (New Jersey). Elle a notamment publié Le Silence trahi. Racine et la déclaration tragique (Droz, 2018).

DOSSIER - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles