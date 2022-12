La parole comme voie spirituelle décryptée par Sandrine Willems

Lorsque l’esprit s’ouvre à ce qui en lui excède la rationalité, et se trouve pris dans ce travail sur lui-même qu’on appelle spiritualité, il est confronté à de l’indicible… et il commence à chercher une parole qui puisse intégrer son expérience.

Celle-ci n’est pas une parole qu’on maîtrise, mais une parole qui nous traverse et nous porte. Ainsi, loin de l’anthropocentrisme qui depuis quelques siècles règne en Occident, la Parole, dans l’Inde ancienne, est tenue pour une force qui irrigue toutes les strates de l’être, de l’élémentaire au divin, en passant par le végétal et l’animal. Au lieu qu’elle soit ce qui nous distingue et nous sépare du non-humain, elle peut nous y relier – tout en se reliant elle-même aux bruissements du monde, au chant et à la musique.

Dans cette perspective, le musicien tente de s’accorder au vent et aux oiseaux ; le poète chante les infinies correspondances qui unissent l’infime au large ; et le cœur de l’homme paraît soudain coïncider avec celui de l’univers.

L’Inde vient donc nous rappeler que le cheminement spirituel peut prendre la forme d’une quête esthétique. Le dépassement de l’égocentrisme ne passe plus par l’impératif de se rendre utile, mais par une joie devant la beauté qui, comme la vie, se donne pour rien.

Conduit par cette recherche, ce livre met aussi en résonance les textes fondateurs de différents courants de pensée indiens, des Védas aux Tantras, avec certains mystiques et philosophes occidentaux qui, pour soigner « l’âme », en appellent aussi à la puissance de la parole.

Les éditions du Seuil proposent d'en découvrir les premières pages :

Sandrine Willems a publié au Seuil L’Animal à l’âme. De l’animal sujet aux psychothérapies accompagnées par les

animaux (2011). Philosophe, psychanalyste, écrivaine et réalisatrice, elle est avant tout à la recherche de voies et de langages qui permettent aux êtres de s’accorder au monde. C’est dans cette quête que sa passion pour la spiritualité indienne est née et a donné naissance à cet essai singulier, après des années d’étude des textes sacrés et de pratiques considérées en Inde comme spirituelles.

