Novembre, manuscrit de jeunesse de Flaubert, acquis par Rouen Normandie

La Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie vient d’acquérir un très rare manuscrit de jeunesse de Gustave Flaubert (1821-1880) : Novembre (1842).

Après Mémoires d’un fou (1838), acheté par la Bibliothèque nationale de France en 2018, il s’agissait d’un des derniers documents d’importance majeure de l’œuvre littéraire de l’auteur normand à ne pas faire partie des collections publiques françaises.

Flaubert a seulement dix-neuf ans lorsqu’il se lance dans l’écriture de Novembre, projet à l’occasion duquel il se confronte, pour la première fois, à l’élaboration d’une structure romanesque. Si pour lui ce récit sentimental « se savoure comme la mélancolie », il marque aussi les débuts de son exploration du genre autobiographique, précurseur de l’autofiction.

L’acquisition du manuscrit de ce roman par la métropole Rouen Normandie, à l’occasion d’une vente aux enchères le 10 novembre 2022 à l'Hôtel Drouot, va enfin en rendre possible l’accès et la connaissance.

Ajoutons que cette vente aux enchères faisait partie des dispersions réalisées dans le cadre de l'affaire Aristophil, à l'origine d'une vaste arnaque basée sur une pyramide de Ponzi aux quelque 18.000 victimes. La métropole de Rouen Normandie ne précise pas le prix de l'acquisition, mais le manuscrit était estimé entre 250.000 et 300.000 €.

Cet achat constitue un acte fort d’affirmation du caractère littéraire du territoire normand et s’inscrit dans une dynamique, initiée par la métropole en janvier 2021, avec la création d’un pôle littéraire inédit en France et qui rassemble le musée Flaubert et d’histoire de la médecine, le Pavillon Flaubert à Croisset, le musée Pierre Corneille et la Maison natale de l’écrivain.

Sa conservation, désormais, au musée Flaubert et d’Histoire de la médecine représente enfin un retour aux sources pour ce texte que Flaubert a rédigé dans les lieux-mêmes qu’occupe aujourd’hui le musée.

Les visiteurs peuvent d’ailleurs y découvrir sa chambre natale mais aussi une exposition pluridisciplinaire, « Flaubert, corps et âme », qui invite à explorer la vie et l’œuvre de l’écrivain à travers des pièces spectaculaires (cires anatomiques, écorchés, animaux taxidermisés…) et une riche sélection d’œuvres picturales accompagnée de dispositifs sonores.