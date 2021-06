Quel avenir pour le Musée de la typographie de Tours ?

Dès 2018, Muriel Méchin accusait le coup : à l’époque, sa structure — réunissant quarante années de matériels d’impression — avait simplement besoin d’un coup de pouce, et cherchait un repreneur. Le collectionneur, âgé de 78 ans, avait indiqué qu’il prendrait sa retraite deux ans plus tard : l’ensemble des appareils était estimé à 50.000 €, finalement assez peu pour ce que représentait d’histoire de ces objets.

Le Tours de la question

Installé dans son atelier, le Musée de la typographie a toujours représenté un espace de pédagogie et de passion. Les visiteurs y accèdent gratuitement, et à travers des ateliers, produisent leur propre papier, s’aventurent à imprimer sur des machines spécifiques, choisissant les fontes : en somme, une initiation au métier de typographe.

En outre, les imprimantes pouvaient intervenir à l’occasion d’événements, en plus de démonstration que propose Muriel Méchin. Mais en 2019, le temps s’accélérait : trouver un repreneur devenait urgent. La cagnotte Leetchi mise en place en février dernier ne sera parvenue qu’à collecter 1310 €.

Aujourd’hui, nous explique Alexandra Sobczak, présidente de l’association Urgences patrimoine, le musée pourrait toutefois sortir de l’impasse. Dans un premier temps, s’étant tourné vers la nouvelle municipalité de Tours, le propriétaire a essuyé une fin de non-recevoir. « L’idéal serait qu’une collectivité rachète cette collection, car l’actuel propriétaire souhaite réellement la transmettre dans son ensemble et non la vendre “à la découpe”, ce qui disperserait ce qu’il s’est employé à rassembler pendant une vie entière », précisait-elle.

Or, le fait que certaines machines sont en état de fonctionner permettrait de maintenir une activité muséale, et commerciale, à même de participer au financement pour un repreneur. « En sauvant ce musée, vous sauverez à la fois l’histoire d’un savoir-faire d’exception, un ensemble remarquable et un vieux monsieur qui l’est tout autant, tout en développant une offre culturelle de qualité », soulignait la présidente fin mai.

Quelques pistes, finalement

Depuis cet appel, plusieurs demandes de renseignements lui sont parvenues et quelques propositions sérieuses sont sur la table. Parmi elles, une association de la ville de Tours, mais qui aurait besoin de la mairie qu’elle mette un local à sa disposition. Le rédacteur en chef d’un média d’une commune proche s’est également manifesté, ainsi qu’un habitant de Bourgogne, qui montre une grande structure culturelle. « J’ai aussi eu une demande de renseignements de quelqu’un en Belgique et on m’a aussi demandé s’il était possible d’acheter une machine bien particulière », précise-t-elle à ActuaLitté. Un autre, avec un dossier manifestement plus complet s'est également signalé.

« Urgences Patrimoine n’a jamais eu à défendre les intérêts d’un musée, mais comme nous sommes une “machine à faire du bruit”, nous sommes capables en règle générale de trouver des solutions. C’est ce que nous faisons pour des édifices menacés de démolition, en trouvant un repreneur providentiel quelques jours ou quelques mois avant l’arrivée des pelleteuses », ajoute Alexandra Sobczak.

« De toute façon, il faut que cette collection garde son intégrité et il ne faut en aucun cas la vendre “à la découpe”. C’est le travail de toute une vie qui serait dispersé et nous allons tout faire pour que ça n’arrive pas. »

Elle conclut : « Ce que je regrette vraiment, c’est que la ville ne veuille pas conserver ce précieux patrimoine. 50.000 euros pour une ville comme ça, ce n’était rien. Mais bon, il faut se résigner et continuer les recherches pour trouver “le sauveur”. » ActuaLitté a pu contacter le délégué à la Culture et l’éducation populaire, Christophe Dupin, à la mairie de Tours, mais sans succès. Ce derniet avait en effet rendu visite au Musée en février dernier, mais depuis, plus de nouvelles de l’adjoint à la Culture du maire, Emmanuel Denis, rapportait la presse.

Pas suffisant pour créer un véritable musée

« Pas tout à fait », nous précise l’élu. « Nous étions venus avec des techniciens, pour expertiser le lieu, ainsi que des élus liés au patrimoine et la culture. Nous avions alors convenu que la ville ne pouvait pas racheter la collection ni en faire un musée. » Non que l’intérêt ne soit pas manifeste, mais « en dépit de quelques pièces importantes, l’ensemble n’est pas suffisant pour ouvrir un véritable musée : cela impliquerait trop de frais de bâtiment et de fonctionnement, en y associant en plus deux ou trois personnes ».

Car, souligne Christophe Dupin, le Musée de la typographie est avant tout un atelier où se retrouvent des pièces de collection. Le terme de musée est quelque peu exagéré, et la ville a déjà fort à faire avec les établissements existants, tant dans leur gestion que leur développement.

« En revanche, la poursuite de l’activité menée dans l’atelier nous intéresserait beaucoup : c’est une véritable richesse, avec de nombreuses vertus pédagogiques, j’ai eu l’opportunité de m’en rendre compte », ajoute Christophe Dupin. Problème : l’association autour du lieu est trop peu structurée, estime-t-il. « Il leur serait possible de reprendre le fonds, et la Ville aurait alors la possibilité de les subventionner. »

La suite consisterait à créer un emploi civique ou associatif, mais à ce jour, l’association n’a présenté aucune demande de subvention, et ses membres semblent trop peu nombreux. « Faute de solution, ce trésor sera dispersé sous le marteau de commissaires-priseurs qui ont déjà manifesté leur intérêt pour ces richesses patrimoniales », assurait Urgences patrimoine en février dernier.

Pour tout renseignement, on peut solliciter l’association : urgences.patrimoine@gmail.com.

Crédit photo : Jean-Louis Maitre