Les premiers libraires de Florence, humanistes avant l'heure

Le romancier canadien, amateur de fiction historique, Ross King, publie un nouvel ouvrage : The Bookseller of Florence: The Story of the Manuscripts That Illuminated the Renaissance. Tout un programme, où Vespasien, justement, trouve une place bien particulière. « Il était clairement et fabuleusement brillant, et Florence produisit tellement de personnes comme lui à l’époque », indique l’auteur. Figurons-nous un enfant, sans père dès l’âge de 11 ans, devenu une sommité en son domaine : celui de la librairie.

Entre King et Vespasien, un lien s’est tissé à travers les époques : surtout quand le Canadien découvre que l’on qualifiait Vespasien de « libraire préféré de Cosmes de Médicis ». Mais en 1400, que signifie donc d’être libraire, et de consacrer sa vie à la culture écrite ? Voici comment se dessine alors un portrait de Vespasiano da Bisticci (1421-1498), devenu l’un des plus grands libraires-imprimeurs de son temps – voire, comme on l’a surnommé, « rei de li librari del mondo », roi des libraires du monde.

Quelques pas dans Florence

En ces temps, les affrontements entre Médicis et Pazzi, deux clans rivaux, mettaient régulièrement une drôle d’animation dans la ville. Au sein de ces affrontements, Vespasien fera prospérer une entreprise, dont le carnet d’adresses allait des papes aux empereurs, quelques ducs, ou encore des aristocrates de premier ordre. De quoi, par ailleurs, produire des biographies, avec des sources primaires de qualité sur ces figures.

Avec le temps, il a également aidé les bibliothèques à s’approvisionner en ouvrages portant sur les grands de ce monde — outre les Médicis, on retrouve le pape Nicolas V, Alphonse de Naples et Federico da Montefeltro, entre autres. Mais également des éditions sur vélin, portant la marque de Cicéron, Quintilien ou encore Platon. Car l’intention du marchand n’était pas tant de plaire à ses clients que de collecter les traces et témoignages de sagesse venus du monde antique — et lutter conséquemment contre la corruption qui menaçait la ville, autant que la violence qui y sévissait.

Inciter les grands à la tempérance, en les nourrissant de textes philosophiques… un objectif humaniste bien avant l’heure de la Renaissance, justement. Et King le souligne à Review of Books : « Collecter ces anciens textes n’était pas un signe d’antiquarisme pittoresque, pour Vespasien. Il ne concevait pas le passé en tant que tel : il croyait que la récupération de ces livres anciens aiderait à réparer le présent. Et lorsque la société s’est extirpée du XIVe siècle, tout le monde a cherché à s’enrichir, et avait donc besoin de modèles. »

La Rome et la Grèce antiques fournissaient la matière, et si Vespasien (en illustration ci-dessous) est demeuré, ils furent nombreux, comme lui, à chercher ces œuvres.

Rise and fall…

Mais, pas de grand homme sans un grand destin — et l’on imaginerait volontiers que le marchand de papier ayant fait fortune, sa bonne étoile l’aurait abandonné, le plongeant dans la plus grande misère. Il n’en fut rien. On le sait, quelques années après la naissance de Vespasien, un Allemand né à Mayence va s’attribuer le mérite d’une invention révolutionnaire. Cette dernière sera en mesure de reproduire les livres, à plus grande vitesse que la copie opérée par les moines.

Ainsi, en 1453, Vespasien a une trentaine d’années, et Gutenberg surgit, avec son imprimerie. D'ailleurs, si elle a marqué la fin d’un monopole sur la vente de manuscrits, que dominait Vespasien, elle n’a pourtant pas ruiné son commerce - pas immédiatement.

En effet, les deux formats, souligne Ross King, ont cohabité, finalement comme l’imprimé, l’audiolivre et l’ebook aujourd’hui parviennent à vivre ensemble. Et si l’avenir a fini par donner raison à Gutenberg, nous sommes encore loin de cette résolution pour l’instant. Surtout que cette bascule se fit bien après la mort de Vespasien, accentuée par la raréfaction des mécènes illustres. Laurent le Magnifique, dédaigneux des livres imprimés, restera l’un de ces financeurs. Or, le snobisme n’a jamais mené bien loin… et le projet humaniste porté par Vespasien et les siens finira par se heurter à un mur. Déception.

Par la suite, des incendies, des destructions, ont ravagé les collections : les reliures précieuses arrachées, pour laisser des textes moins intéressants aux yeux des pillards… Si demeurent les biographies que Vespasien fit rédiger, ce travail d’archiviste et de libraire, certainement, forgea durablement l’esprit de la Renaissance. L’espoir d’une société rendue meilleure par des citoyens instruits et lecteurs n’est probablement pas si désuet ni passé de mode.

Dans aucun de ses livres, il n’aurait pu prédire que plus de 500 ans après sa mort, les peuples attendent toujours ces dirigeants éclairés…

crédits illustrations : Ponte vecchio, de PROPOLI87, CC BY SA 4.0 ; Vespasiano da Bisticci, portrait dans le livre Vita di Giannozzo Manetti