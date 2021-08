La bibliothèque d'une famille de la noblesse britannique dispersée

Après plus de trois siècles passés entre les murs du domaine, la famille Sitwells quitte l'imposant manoir de Weston Hall, dans le Northamptonshire, au centre de l'Angleterre. Comme tout déménagement, il est précédé par un vaste tri, jusqu'au fond des greniers. Et, lorsque l'on fait partie de la noblesse britannique, qui dit tri dit enchères, et non vide-grenier.

La maison de vente aux enchères Dreweatts annonce ainsi la dispersion d'une large bibliothèque, établie sur trois siècles de lecture et de découverte. Parmi les célèbres lecteurs qui se sont servis et ont rempli les rayonnages, trois écrivains, à savoir Edith Sitwell (1887–1964), Osbert Sitwell (1892–1969) et Sacheverell Sitwell (1897–1988).

Le 16 novembre prochain, les commissaires-priseurs feront donc monter les enchères autour de quelques pièces remarquables, notamment un atlas ottoman réalisé par Mahmoud Raif Efendi, intitulé Cedid Atlas Tercumesi, soit Traduction d'un nouvel atlas. Daté de 1804, il est estimé entre 20.000 et 30.000 £.

Plus tardif, puisque remontant à 1930, un volume des expérimentations photographiques de Jacques Majorelle est, lui, estimé entre 5000 et 7000 £, cet album est finement relié et présenté dans un coffret en tissu du plus bel effet. Pour la même estimation, les participants aux enchères auront le choix avec une première édition de Paradise Lost, de John Milton, avec une reliure de cuir remontant à 1777.

Parmi les autres signatures remarquables, signalons des ouvrages de l'explorateur James Cook, du traducteur George Sale ou encore deux volumes réunissant des lettres de George Washington, futur président des États-Unis...

Évidemment, la bibliothèque familiale ne pouvait négliger les membres de la famille eux-mêmes : les journaux manuscrits de Sacheverall Sitwell, écrits entre 1920 et 1929, font revivre ses voyages et rencontres, quand un nouveau portrait de Dame Edith Sitwell se dessine à travers son carnet d'adresses, enrichi de nombreux commentaires et d'autres réflexions...

Le catalogue complet de la vente ne sera dévoilé qu'en octobre prochain...