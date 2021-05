Un médaillon retrouvé, témoin de la relation entre Dickens et sa belle-soeur

Acquis l'année dernière par le Musée Charles Dickens, une paire de médaillons incarne le lien très fort qui liait l'auteur d'Oliver Twist à sa belle-sœur, Mary Hogarth. En effet, le premier contient une mèche de cheveux de cette dernière, et appartenait à Charles Dickens, et vice-versa pour le second.

Ces médaillons racontent une relation connue des spécialistes, qui influencera les perspectives de Dickens sur l'existence, jusque dans son œuvre. Dickens a épousé Catherine Hogarth, fille aînée d'un de ses proches, en 1836, et trois enfants agrandissent bientôt la famille, Charles, Mary puis Kate.

En février 1837, pour aider la jeune mère, Mary Hogarth, jeune sœur de Catherine, emménage avec le couple et les suit dans leurs différentes résidences londoniennes. « Mary et Catherine étaient presque du même âge, et devinrent meilleures amies, en plus d'être sœurs », explique Louisa Price, commissaire pour le Musée Charles Dickens, au Guardian.

« Avec le mariage, elle devient aussi la belle-sœur de Dickens et celui-ci l'apprécie beaucoup. Ils faisaient beaucoup de choses tous ensemble, et les lettres de Mary révèlent qu'elle le considérait comme un homme merveilleux, qui rendait sa sœur très heureuse », explique Price.

Dickens voulait être enterré avec elle

Alors que la petite famille rentre du théâtre, Mary Hogarth perd connaissance : malgré les soins qui lui sont rapidement apportés, elle meurt le lendemain, à l'âge de 17 ans. Une rupture d'anévrisme ou une attaque serait à l'origine de ce décès aussi rapide qu'inattendu.

La douleur est grande au sein de toute la famille, mais Charles Dickens en particulier se révèle très atteint par le deuil. Dans Oliver Twist, il crée le personnage de Rose Maylie, une jeune fille qui tombe elle aussi malade du jour au lendemain. Mais qui guérit.

« La peine de Dickens est devenue de plus en plus grande au fil des semaines, et même des années », indique Louisa Price. La période de cohabitation avec Mary Hogarth, particulièrement créative et socialement très active pour Dickens, a été idéalisée par ce dernier, et incarnée par sa belle-sœur.

L'écrivain portait d'ailleurs un anneau qui appartenait à Mary, et déclarait souvent rêver d'elle, souhaitant même être enterré à ses côtés. Le médaillon fut donné plus tard à Charles Dickens, par la famille Hogarth. La commissaire du musée souligne à ce titre que les spéculations sur une relation intime entre l'auteur et Mary Hogarth n'ont pas lieu d'être...

Photographie : médaillon, agate et argent, contenant une mèche de cheveux de Mary Hogarth (Musée Charles Dickens)