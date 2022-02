Béziers : 5 ans de prison pour un trafiquant de cartes anciennes

L'une des plus grandes et anciennes collections de manuscrits au monde est désormais disponible dans le catalogue en ligne de la Bibliothèque nationale d'Israël. Une vaste collection de codex et manuscrits conservée au monastère Sainte-Catherine, situé au milieu du désert du Sinaï. L'isolement de l'édifice permit aux textes du monastère de survivre de nombreux siècles, et ainsi de parvenir jusqu'à nous, malgré les dangers qui les guettent...