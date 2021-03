Une bibliothèque privée contenant pour 80 000 € de livres volés

Sollicitée par la bibliothèque publique de Mestre, la police locale vénitienne a interpellé un homme de 48 ans vivant à Dolo — dans la région vénitienne — qui volait des livres dans les bibliothèques de la région (Padoue, Venise, Vicence et Mogliano…) depuis des années. Il a été inculpé pour vol de grande envergure et recel de marchandises volées. Au total, ce vol consiste en plus de 1 100 livres, pour une valeur estimée à 80.000 €.

Une véritable bibliothèque personnelle

Les agents de la police locale l’ont arrêté lundi à la sortie de la bibliothèque de Mestre. Il était habitué à voler les livres de plusieurs bibliothèques, en particulier celles des universités. Dans son sac à dos, ce jour-là, il avait trois livres qu’il venait de voler : il n’avait pas demandé à les emprunter et, surtout, il avait déjà retiré les antivols.

Une perquisition a ensuite permis de découvrir une collection incroyable de volumes, notamment des textes scientifiques universitaires (chimie, physique, mathématiques, algèbre…), diverses biographies et textes d’histoire (de l’amiral Nelson aux monographies sur les Balkans et le Troisième Reich), voire des encyclopédies entières.

L’homme avait construit une véritable bibliothèque personnelle. Les livres sont classés selon un système qui semble regrouper les textes par origine, c’est-à-dire en indiquant la bibliothèque de provenance de l’ouvrage. À ce qu’il semble, l’homme n’avait pas l’intention de mettre en place une sorte de marché noir des manuels scolaires.

“Par amour de la connaissance”

Mais quel profil se cache derrière un tel voleur de culture ? Ce que l’on sait de lui c’est qu’il a 48 ans, il est diplômé en chimie industrielle — mais il lui manque une thèse pour compléter son diplôme — et a travaillé dans le passé comme assistant technique pour une université en Vénétie.

Il raconte au Corriere del Veneto pourquoi il a volé tous ces livres : il rêvait de construire une bibliothèque, et cela, pour combler un sentiment d’échec personnel, mais aussi pour l’amour de la culture. « Je n’ai rien accompli dans la vie, affirme-t-il. Pourtant, tout d’un coup, je me suis retrouvé à construire, pièce par pièce, quelque chose d’aussi beau qu’une bibliothèque. J’aime l’odeur des livres, en feuilletant les pages. Mais par-dessus tout, j’aime apprendre. Je les ai tous lus, ces plus de mille tomes tirés des bibliothèques. »

Comme il le reconnaît ensuite, on pourrait penser qu’il souffre d’une forme de fétichisme, mais il préfère la définir comme « un amour immense et sans limites pour les notions que ces volumes contiennent ». Un amour de la connaissance donc qui aurait poussé cet homme à cette sorte de délit culturel.

Un projet qui persiste

Et pourtant, il affirme qu’il aurait voulu s’arrêter, mais qu’il n’arrivait pas : « Je ne pouvais pas m’arrêter. J’avais également étudié un plan pour rendre les volumes : je les aurais emmenés dans une ferme abandonnée et ensuite, depuis l’une des rares cabines téléphoniques encore actives, j’aurais passé un coup de fil anonyme pour permettre de les retrouver. » Cependant il n’a pas eu le temps — ou bien la volonté — de le faire et la police locale, cette fois, est arrivée avant lui.

Le voleur de culture n’a pas pour autant abandonné son rêve : « Tôt ou tard, je pourrai construire ma propre bibliothèque — affirme-t-il — Mais cette fois, sans voler ». Il vient en effet de trouver un travail et il espère dépenser son salaire dans l’achat de sa marchandise préférée.

