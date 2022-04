La Chapelle Sixtine ou le livre d'art absolu ?

La Chapelle Sixtine porte-t-elle le genre somptueux du livre d’art dans des dimensions jamais atteintes ? En tout cas, c’est ce que pensent les deux éditeurs qui ont mené cette ambition folle, Callaway Arts & Entertainment et Scripta Maneant, en collaboration avec le Saint-Siège. Fruit d’une collaboration de cinq ans entre le Vatican et deux éditeurs, ce livre d’art unique duplique les chefs-d’œuvre de l’édifice à l’échelle 1:1. Une édition exceptionnelle pour la somme modique de 22.000 $ (20.500 €, ou 19.500 € dans sa version italienne)...

Plusieurs caractéristiques de cet impressionnant projet justifient son prix. D’abord ses dimensions : 3 volumes pour un total de 822 pages, 9 kilos par titre, 63,5 centimètres de longueur sur 43,2 de largeur...

Les matières utilisées également. La reliure bodonienne est en soie, le dos en cuir blanc, et pour chacun des exemplaires, une boîte personnalisée faite à la main est fournie. Un sens du détail jusque dans les pages de gardes du livre qui reprennent le design des carreaux de sol en mosaïque de la chapelle.

Pour créer cette édition, qui cherche à rendre les œuvres de la chapelle Sixtine dans toute leur réalité, il aura également fallu le travail de deux photographes, et ce pendant 65 nuits consécutives. Aucun jour de repos donc, alors que même le Seigneur s'était octroyé le 7e jour... Chaque nuit, un échafaudage, d'une taille d'environ 10 mètres, ou 33 pieds, était monté puis démonté, de quoi se rapprocher le plus possible des murs et du plafond peints.

À ce prix, ces livres, fruits de 270.000 images, restent avant tout destinés aux grands musées et bibliothèques du monde, ainsi qu'à quelques collectionneurs fortunés.

1999 exemplaires, sans réimpression possible



Pour ces ouvrages, les éditeurs ont utilisé une impression de pointe pour s'assurer que les couleurs correspondent parfaitement à celles utilisées dans la chapelle, nous expliquent les éditions Callaway Arts & Entertainment. Mieux, le détail rapproché de chaque image offre une perspective qui ne peut pas être obtenue en visitant la chapelle en personne, ajoutent-ils. Les lecteurs pourront ainsi examiner les coups de pinceau de l'artiste, la texture de la peinture, ainsi que les petites fissures et imperfections qui tapissent les murs et le plafond.

Un motif de la « descente des damnés » du Jugement dernier de Michel-Ange. Callaway Arts & Entertainment

Le contrat, établi entre le Vatican et les deux maisons d'édition, est très clair sur un point : aucune réimpression ne sera réalisée après l'écoulement des quelque 1.999 exemplaires. Sur tous ces titres, 600 versions anglaises du beau livre sont proposées à l'achat.

Pour accompagner les photographies, des textes descriptifs et analytiques rédigés par Antonio Paolucci, ancien directeur des musées du Vatican, racontent chaque scène ou personnages représentés, et le contexte de création de chacune de ces peintures.

Il Divino, Michel-Ange

Le premier volume se concentre sur les œuvres qui s'affichent le long des murs de la chapelle. On y retrouve la célèbre Tentation du Christ de Sandro Botticelli, mais également le travail d'autres artistes de la Renaissance, tels Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli ou encore Mateo Perez de Alesio. Toutes créées entre 1481 et 1482 après des commandes du pape Sixte IV, elles représentent les actes de Moïse sur le mur sud, et les épisodes de la vie du Christ sur le mur nord.

Le deuxième livre se concentre sur le plus célèbre plafond du monde, où brille le génie de Michel-Ange, missionné par le pape Jules II. Réalisée entre 1508 et 1512, la fresque raconte neuf histoires de la Genèse et plus de 300 scènes bibliques choisies, sur plus de 460 m2.

Une œuvre d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'un plafond voûté incurvé qui s'élève à 20,7 mètres au-dessus du sol. Le dernier volume de l'édition, Le Jugement dernier, se concentre sur le mur derrière l'autel, réalisé à nouveau par Michel-Ange et ses assistants. Cette fresque, commandée par le pape Paul III et créée entre 1536 et 1541, représente la seconde venue du Christ et quelque 400 personnages qui l'entourent.

La Création d'Adam par Michel-Ange peint sur le plafond de la Chapelle Sixtine. Callaway Arts & Entertainment



La réforme protestante du XVIe siècle a souvent été expliquée par des XVe-XVIe siècles caractérisés par leur faste et une certaine « décadence » des mœurs au niveau de l'Eglise. Une vision qui s'appuie sur certains papes, comme le sulfureux Alexandre VI Borgia, ou des projets pharaoniques, comme cette Chapelle Sixtine.

Mais une chose est sûre, de cette époque où l'Italie rayonna de ces grandes familles de mécènes, il reste les œuvres de grands artistes immortels.

Marie dans Le Jugement dernier. Callaway Arts & Entertainment

Crédits : Jésus dans Le Jugement dernier. Callaway Arts & Entertainment