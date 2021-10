Une reliure d'art d'exception pour un texte de Joseph Delteil

« La reliure est plein chagrin grainé bordeaux, rehaussée d’une bande verticale en deux parties gainées et bordées de cuir bleu et rouge. Incrustation d’un bouton de costume d’époque des bombardiers. Dorure or réalisée en anamorphose. Gardes bleu et rouge positionnées en bord à bord. Coffret pleine toile bleu et son intérieur de croûte de velours rouge. Dorure or identique à la typographie du titre de l’ouvrage. Reliure simple et élégante en hommage au courage et à la droiture de ces combattants pour la France. »

C’est ainsi que la Mairie de Montpellier présente cette reliure d’art dans son communiqué, conçue comme un écrin pour le texte de l’écrivain Joseph Delteil.

Un auteur local

En septembre 1992, la médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée Métropole a fait l’acquisition chez un libraire montpelliérain d’un fonds important de documents concernant Joseph Delteil, auteur local s’il en est. Le fond comprend des notes préparatoires, des manuscrits, des articles de presse, quelques lettres et rares photographies. Des acquisitions le complètent régulièrement.

Depuis cette date, le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole a commandé 49 reliures en l’honneur de l’écrivain, souhaitant par là, apporter son soutien régulier à ce métier d’art. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la collection Frédéric Sabatier d’Espeyran, léguée en 1965 à l’ancienne bibliothèque municipale de Montpellier, et qui comprend près de 200 reliures signées par les plus grands relieurs du XXe siècle.

Delphine Marseille est une relieuse d’art originaire de Montpellier. Elle développe des partenariats avec des éditeurs locaux comme Fata Morgana, PAB éditions ou encore Méridianes, mais aussi avec le réseau des médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole en confectionnant des boîtes sur mesure pour la conservation des documents patrimoniaux.

