Un organisme de charité reçoit un exceptionnel legs de livres anciens

Autour du livre illustré et de la reliure d’art, la vente Artistes et Relieurs du 18 novembre prochain à Paris proposée par Sotheby’s rassemblera une cinquantaine d’ouvrages. En tête figure un exemplaire sur Japon de la mythique Prose du Transsibérien et de la Petite Jehanne de France de Sonia Delaunay et Blaise Cendrars ainsi que la rarissime édition originale de Case d’Armons de Guillaume Apollinaire. Côté relieurs, on retrouvera les noms les plus prestigieux du XXe siècle, parmi lesquels Rose Adler, Paul Bonet, Pierre Legrain, Georges Leroux ou encore Pierre-Lucien Martin.