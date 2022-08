Chasse au consumérisme, ou les ordonnances somptuaires du XVIe à Genève

Non, cet ouvrage ne renferme pas une montre, bien qu'il figure parmi les collections d'un musée genevois consacré à l'horlogerie. Il s'agit en revanche de l'une des démonstrations de ce que les ordonnances somptuaires ont entraîné en Suisse. À l'initiative du réformateur et habile plaisantin, Calvin, dès septembre 1558, des lois entrèrent en vigueur pour calmer le goût du luxe et autres extravagances, tant vestimentaires que gastronomiques, des habitants.

Certes, les ordonnances somptuaires sont associées à la figure de Calvin, mais des textes contraignant dépenses et extravagances existaient bien avant lui. D’ailleurs, la Réforme de mai 1536, portée par le prédicateur et sa rigueur protestante, ne contient pas de grandes nouveautés sur le sujet. Il faudra attendre septembre 1558 pour que naissent des lois et les sanctions associées — on ne parlera d’ailleurs d’ordonnances somptuaires qu’en 1668, plus d’un siècle après la mort de Calvin.

L’une des difficultés majeures résidait d’ailleurs dans la définition même du somptuaire : où placer le curseur ? Une problématique dont Calvin semblait éminemment conscient : il ne fut pas le chantre que les légendes transportent d’une frénétique lutte contre le somptueux, même s’il en soutenait le principe. (voir : La politique somptuaire à Genève ou les limites de la compétence du Consistoire, par Corinne Walker)

Tic-Tac...

On comprend donc pourquoi orfèvres, diamantaires ou joailliers, protégés par Saint Éloi, ne furent pour autant pas à l’abri des coups portés contre leur artisanat. Interdits, ou presque, de produire des ornements susceptibles de contrevenir aux règles instaurées, nombre d’entre eux se tournèrent vers l’horlogerie.

Bien entendu, nul n’avait attendu le protestantisme pour tenter de mesurer le temps : dès le IXe siècle, des horloges étaient importées d’Allemagne, mais la fabrication en Suisse de montre date de la seconde moitié du XVIe siècle. Privés de bijoux, les Tristan produisirent donc des montres, tout en apportant un certain raffinement — lequel puisa dans la matière biblique pour se justifier.

C’est ainsi qu’apparurent des objets tout à la fois luxueux, mais dont le luxe puisait dans ses motifs religieux même une raison d’exister. Et les montres ne furent pas seules à vivre cette mutation : l’ouvrage exposé au musée Philip Patek de Genève le démontre.

Réalisé en 1670 à Augsbourg, en Allemagne, il s’agit d’un bréviaire — Officium Beatae Virginis. Ce livre liturgique, en l’honneur de la Sainte Vierge, semble dater de 1603 et avoir été produit à Paris. Ainsi, la reliure en émail aura été ajoutée des dizaines d’années plus tard. Les ordonnances somptuaires battaient encore leur plein et la peinture (ainsi que la gravure) sur émail, offrait de contourner les contraintes.

Il faudra en effet attendre l’ouvrage d’un certain Jean-François Butini, Le traité du luxe (1774), pour mettre un terme à la répression législative. L’ouvrage loue intelligemment la tempérance et les austères mesures du temps passé, mais marquera la fin d’une époque : les nantis genevois, qui voyaient à Paris une débauche de luxe, mettaient certainement à mal le respect des ordonnances. (à lire Aspects de l’architecture genevoise de la Réforme au XIXe siècle, par Leïla El-Wakil)

Ces textes furent abolis peu après la parution de l’ouvrage, marquant la fin d’une époque — dont quelques trésors nous sont parvenus, tout à la fois héritage et témoignage…

À un détail près...

Les historiens de l’art et amateurs de peinture n’auront cependant pas manqué de remarquer qu’en guise de saynètes religieuses, il s’agit en réalité de la reproduction sur émail de deux œuvres de Titien : La Sainte Conversation et L’adoration des Bergers, nous indique le musée Patek.

Pour autant… quelque chose ne coïncide pas. Le recto est bien une reproduction, mais en réalité de la toile La sainte famille avec un berger, réalisée en 1510, quand le recto reprend La Vierge et l’Enfant avec des saints (autour de 1520).

Si l’on peut apprécier le premier à la National Gallery de Londres, le second se trouve au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Le bréviaire, lui mesure 80x18x59 mm, pour un poids de 133 g.

