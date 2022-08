Un livre de 1862 cachait d'inquiétantes mèches de cheveux

Si à l’époque victorienne, conserver des cheveux d’un proche décédé pouvait être une coutume et une manière de se souvenir des défunts, la découverte avait ici quelque chose de glauque. Passionnée d’antiquités et d’ouvrages anciens, Christina Dyer a mis en ligne une vidéo faisant état de sa trouvaille.

L’ouvrage était une sorte de carnet, qu’une certaine Julia avait dédicacé à son frère Walter. La signature est à la date du 25 novembre 1862, laissant imaginer qu’il s’agisse là d’un cadeau pour Noël. Sauf que dans le rabat intérieur de la reliure, plusieurs enveloppes pliées en forme de losange abritaient des cheveux humains.

Plus sinistre encore, chaque pliage fait état du propriétaire de ces reliques capillicoles, avec la date de la collecte… Question pleine de sens : « Qu’est-ce que j’en fais », interroge la TikTokeuse ? Les internautes, facétieux comme à leur habitude, se sont embarqués dans les théories les plus délirantes — jusqu’à imaginer qu’il serait judicieux de prévenir la police : on avait peut-être affaire à un serial killer…

D’autre, plus sérieux, on finit par remonter aux origines de cette pratique, et expliquer en effet que ces mèches avaient un sens particulier : un souvenir offert, pour perpétuer la mémoire d’un être…

Curieuse, Christina Dyer s’est donc lancée dans des recherches, qui lui ont permis d’identifier certains des possesseurs des cheveux ainsi conservés — ce qui fit l’objet d’une seconde vidéo.

Elle est même parvenue à prendre contact avec les descendants du propriétaire de l’ouvrage, pour s’intéresser à ces personnes.