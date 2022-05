Edmond Rostand : dernier du Romantisme et créateur de Cyrano

On lui a attribué le titre de dernier dramaturge du Romantisme — tant il est assuré que Cyrano de Bergerac s’incrit dans la continuité des drames que Musset, Hugo et d’autres, firent jouer dans les débuts du XIXe siècle. Mais après Rostand, plus personne ne versera dans ces tragédies sentimentales — plus personne n’osera, peut-être, tant cette relation amoureuse à trois est devenue une référence.

Cyrano, ce panache, ce nez — sans qui la face du monde eut été changée, de toute évidence — mais surtout cette gasconitude à nulle autre pareille… En 1897, père de famille et écrivain sans inspiration — deux années sans rien d’écrit — il proposera à Constant Coquelin la pièce, une comédie héroïque, en vers. Sauf qu’elle n’est pas encore écrite : ce sera chose faite et la représentation de décembre 1897 sera un succès.

Voici le jeune homme de 29 ans comblé. Et quatre années plus tard, obtenant un siège à l’Académie, au fauteuil 31. Son discours de réception prononcé le 4 juin 1903 (un retard dû à la maladie) sera par la suite publié chez un certain M. Fasquelle, et pourtant, ce n’est pas Cyrano qui lui en ouvrit les portes, mais L’Aiglon, pièce de 1900, un drame proposé pour Sarah Bernhardt.

Voici un extrait de ce discours :

Il faut réhabiliter la passion. Et même l’émotion, qui n’est pas ridicule. Il est temps de rappeler à ces Français timides qui ont toujours peur de ne pas avoir l’air d’être nés assez malins, qu’il peut y avoir toute la finesse moderne dans un œil résolu ; qu’un certain genre d’ironie ne fait plus désormais partie que des élégances de bons élèves ; et que la blague, impertinence dont croient se rajeunir les plus bourgeoises sagesses, n’est que le monocle par quoi Joseph Prudhomme essaye de remplacer ses lunettes ! Rien de plus lourd que les désinvoltures. Pirouetter, c’est se visser au sol. Le véritable esprit est celui qui donne des ailes à l’enthousiasme.

Et pour qui n’aurait pas eu le temps de le découvrir, ce film biographique, réalisé par Alexis Michalik, avec Thomas Solivérès dans le rôle d’Edmond.