Une médiathèque française lauréate des IFLA Green Library Award 2022

Le jury décrit la structure comme « une bibliothèque pilote pour le développement durable du réseau parisien. » La médiathèque située dans le 1ere arrondissement de Paris a par exemple lancé en 2020 une initiative, « objectif zéro plastique ».

Selon l’organisme : « L’apposition systématique d’un film plastique adhésif sur les livres pose en effet plusieurs problèmes : l’utilisation d’un matériau polluant et non recyclable bien sûr, mais aussi le fait que la couverture du livre ainsi plastifiée empêche de recycler le livre. »

C’est pourquoi la Canopée la fontaine a décidé de lancer un test : chaque chargé de fonds a choisi au moins deux livres selon des critères portant sur le format, ainsi que sur le nombre estimé de sorties. Les titres sélectionnés ont été ensuite commandés en double exemplaire : l’un a été plastifié, l’autre non, et ce entre septembre 2020 et janvier 2022.

Le résultat selon la bibliothèque publique du centre de Paris, partagé en juin 2022 : « Les chargés des fonds fictions adulte hors BD (romans, policiers et science-fiction) ont constaté que le livre non plastifié s’était davantage dégradé que son doublon équipé. Le livre est souvent abîmé aux coins, la couverture commence à se dédoubler, et la couverture tâchée. »

Ouverte en avril 2016, La Canopée la fontaine est dotée d'une collection de près de 37.500 documents. Trois fonds spécifiques sont consacrés aux cultures urbaines, aux cultures numériques, et à la culture sourde.

Outre la médiathèque parisienne l’IFLA a récompensé, dans la catégorie « Meilleure bibliothèque verte », le Conseil de la bibliothèque nationale de Singapour, pour sa « Refonte de la bibliothèque publique de Choa Chu Kang »

Les deux lauréats recevront des certificats de récompense, signés par le président et le secrétaire de l’Environment, Sustainability and Libraries Section (ENSULIB).

En outre, une reconnaissance spéciale a été décernée à la Bibliothèque publique du centre culturel, Comuna 1, à Cali en Colombie. Le jury a expliqué que « le projet avait été réalisé avec un minimum de ressources, pour un impact important. » La structure publique du centre culturel Comuna 1 recevra 500 €, « généreusement parrainés par la maison d’édition allemande de Gruyter. »

L’IFLA se veut être « la voix mondiale des bibliothèques », représentant les intérêts de la profession et travaillant à l’amélioration des services dans le monde entier. Ses membres proviennent de près de 150 pays.

Crédits : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)