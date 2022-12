Mes désirs futiles, une fable entre philosophie et aventure

Bientôt, Archy comprend qu’il lui faudra chasser pour garder sa place dans la tanière. Mais la première fois qu’il essaye de piller un nid, il tombe de l’arbre, se blesse et devient boiteux.

Son destin prend alors un sombre tour : devenu inutile à sa mère, il est vendu à un renard cruel, Solomon l’usurier, qui en fait son esclave. Peu à peu, Archy réussit à percer le secret de ce renard qui collectionne les objets de l’homme : il a découvert l’existence des mots dans une bible...

Et Solomon, vieillissant, voit finalement en Archy une jeune fouine intelligente à qui transmettre son savoir. Il lui confiera la tâche de réécrire ses mémoires, sorte de roman de Renart où il raconte sa jeunesse de bandit entre ruses et trahisons, afin d’emmener avec lui dans la tombe une version enjolivée, nettoyée de ses péchés.

À la mort de Solomon, Archy hérite de la version originale qui, tel l’Ancien Testament, l’accompagnera dans toutes ses aventures – quêtes amoureuses, adversaires féroces affrontés en duel, luttes acharnées pour défendre son territoire ou survivre à l’hiver, exploration des tréfonds de la forêt, sans compter la famille qu’il fonde et doit s’efforcer de nourrir...

Mais la découverte du temps, de la mort et de Dieu lui aura-t-elle réellement servi ? En lui, une profonde angoisse

le dispute à ses instincts. À mi-chemin entre fable et roman d’initiation, Mes désirs futiles mêle aventure et philosophie pour mieux interroger la nature humaine et la force de nos désirs.

Les éditions de La Table Ronde proposent d'en découvrir les premières pages :

Bernardo Zannoni est né en 1995 à Sarzana (Italie). Mes désirs futiles est son premier roman, vendu à plus de 20 000 exemplaires en Italie, couronné de nombreux prix et dont les droits ont été vendus aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et en Catalogne.