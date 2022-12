Camille Brunel pousse l'engagement dans ses retranchements avec Ecatepec

Ecatepec, banlieue géante au nord de Mexico City. María y a grandi entre les pyramides de Teotihuacán, le chaos des câbles électriques et les arbres peuplés d’oiseaux. À l’ombre des hommes aussi, violents et imprévisibles – Ecatepec bat des records de féminicides.

Malgré tout, María s’engage. Mais pour les animaux, ce qui n’est pas moins dangereux. Se pose alors, cruellement, la question des priorités. N’y a-t-il pas plus grave ? Ne ferait-elle pas mieux de se soucier d’elle d’abord ? des enfants ? des humains ? Quoi qu’il en soit de ses choix, sa mère la supplie de ne pas mettre sa vie en jeu. Alors María promet.

Et puis, l’année de ses 27 ans, elle rencontre le narcotrafiquant César Milán et retrouve le goût du risque. S’engage

alors un dialogue entre deux visions du monde totalement antagonistes, que l’empathie pour les animaux pourrait peut-être réunir.

Dans ce troisième roman, Camille Brunel aborde avec talent et originalité des thématiques ultra-contemporaines telles que l’animalisme, le véganisme ou encore l’éco-féminisme. À travers le parcours de María, il s’interroge sur la question de l’engagement, sur les concessions que nous sommes prêts (ou pas) à faire au nom des causes que l’on défend et sur le difficile équilibre entre le souci des autres et le souci de soi.

Les éditions Alma Editeur proposent d'en découvrir les premières pages :

Né en 1986, Camille Brunel est journaliste, écrivain, critique de cinéma spécialisé dans la représentation des animaux et militant pour la cause animale et végane. Il a publié chez Alma Éditeur La Guérilla des animaux (2018 ; grand prix SGDL du premier roman 2019) et Les Métamorphoses (2020). Il est également l’auteur de plusieurs essais : Vie imaginaire de Lautréamont (Gallimard, 2011), Le Cinéma des animaux (UV Éditions, 2018), Éloge de la baleine (Rivages, 2022), ainsi que d’un roman jeunesse, Après nous, les animaux (Casterman, 2020).