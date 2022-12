Quelques moments sans gravité pour le plus grand des secrets

Aline est une petite fille qui semble sans histoire. Fille unique, elle vit avec ses parents dans un quartier pavillonnaire calme et tranquille. L’été de ses sept ans, à l’heure de la sieste, elle fait une expérience extraordinaire, dont elle ne parle à personne, pas même à ses parents.

Toujours aussi intense, l’expérience se reproduit trois fois encore, pendant son adolescence puis à l’âge adulte. Au sein d’une société dont le repli sécuritaire va en s’accentuant et où la normalité est perçue comme la première qualité d’un individu, Aline comprend très vite que son secret ne doit pas être découvert.

Elle mène alors une vie de plus en plus solitaire et discrète, mais nourrie de tous les liens sensibles qu’elle tisse avec le vivant qui l’entoure. Jusqu’au jour où elle rencontre Cloda. Des affinités qui se nouent peu à peu entre les deux femmes naîtra une amitié insolite, l’histoire de l’une nourrissant l’histoire de l’autre, jusqu’à lever un pan du mystère des origines d’Aline.

Les éditions Alma Editeur proposent d'en découvrir les premières pages :

Karin Serres est autrice, décoratrice, metteuse en scène et traductrice de théâtre. Elle a écrit plus de 80 pièces pour enfants, adolescents et adultes. Privilégiant le dépaysement sensoriel des résidences, passionnée par la diversité des langues, elle écrit aussi des textes radiophoniques, des nouvelles, des albums jeunesse et des romans (Mongol, l’École des Loisirs, 2004, prix 17° roman européen ; Monde sans oiseaux, Stock, 2013, prix SGDL du premier roman ; Les Silences

sauvages, Alma Éditeur, 2019). Membre du bureau de Write Local-Play Global, associée à divers théâtres et à l’Observatoire de l’Espace, le Laboratoire culturel du CNES, elle croit en l’intelligence collective.