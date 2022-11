Véronique Ovaldé laisse s'exprimer la Fille en colère sur un banc de pierre

Ce qui laisse Aïda stupéfaite, c’est moins ce que lui annonce Violetta que la brutale réapparition de l’idée de famille dans sa vie – si l’on peut appeler « vie » le méticuleux et répétitif ordonnancement de son quotidien. Des années à patiemment les oublier tous, et voilà qu’invitation lui est faite de se rendre à Iazza pour les obsèques du père, Il signore Salvatore, celui-là même qui l’avait bannie adolescente de cette île.

Sans que sa mère et ses deux sœurs ne s’y opposent d’ailleurs. Aida, qui s’est si bien appliquée depuis à perdre son « air de famille », pense arriver en étrangère. Mais ce qu’elle ignore, c’est la menace que suscite son retour. Quand on a banni un proche, il ne faudrait jamais l’inviter à revenir.

Véronique Ovaldé, à travers l’histoire d’une famille frappée par une mystérieuse tragédie, ausculte au plus près les relations que nous entretenons les uns avec les autres et les incessants accommodements qu’il nous faut déployer pour vivre nos vies.

Les éditions Flammarion proposent d'en découvrir les premières pages :

Véronique Ovaldé a publié dix romans dont Et mon coeur transparent (prix France Culture- Télérama), Ce que je sais de Vera Candida (prix Renaudot des lycéens 2009, prix France Télévisions et Grand Prix des lectrices de Elle), Des vies d’oiseaux, La Grâce des brigands (L’Olivier, 2008, 2009, 2011, 2013) et, plus récemment, Soyez imprudents les enfants et Personne n'a peur des gens qui sourient (Flammarion, 2016 et 2019).