Ta seule issue, un premier thriller glaçant pour Giles Kristian

Les ténèbres à perte de vue. Une tempête pour tout horizon. La mort qui rôde. Comment en sont-ils arrivés là ?

Erik et sa fille avaient pourtant prévu un simple trek dans les montagnes norvégiennes. Un moyen de se retrouver, après le drame qui a brisé leur famille. Mais à cause d’un accident, leur voyage tourne au cauchemar.

Alors qu’ils ont trouvé refuge dans une maison isolée, ils sont témoins d’un crime atroce. Le père et la fille doivent fuir à tout prix. Fuir pour survivre. C’est le début d’une traque sans merci à travers des étendues hostiles...

Dans ce thriller nordique haletant, l’auteur décrit avec finesse toute la complexité d’une relation père-fille, d’autant plus délicate dans cette famille touchée par le deuil.

Les éditions HarperCollins proposent d'en découvrir les premières pages :

D’origine anglo-norvégienne, Giles Kristian est l’auteur de romans historiques au succès retentissant, traduits dans une vingtaine de langues et vendus à plus d’un million d’exemplaires. Il est le co-auteur, avec Wilbur Smith, du thriller Golden Lion, un best-seller à l’international, et son roman God of Vengeance a été sélectionné parmi les meilleurs livres de l’année par The Times of London. Ta seule issue est son premier thriller contemporain.