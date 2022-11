Sortir au jour, ou comment écrire un livre réconfortant sur la mort

BONNES FEUILLES - Par la magie de l’art, l’amitié improbable entre un vieil acariâtre et une petite fille autiste. Dans les années 60 à Perpignan, l’atelier de céramique de Sant Vicens est un haut lieu de la création artistique. La céramique d’art est en vogue et les plus grands artistes, tels Picasso ou Dali, y viennent pour réaliser leurs œuvres, entretenant dans l’atelier et ses dépendances une atmosphère de fantaisie et de liberté.