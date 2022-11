Le Livre de Pacha, un ouvrage-monde d’une rare richesse

C’est peut-être sa deux-cent-cinquante-sixième apparition sur cette terre, ou bien la deux-mille-trois-cent-soixante-quinzième. C’est un chaman, qui dialogue avec les âmes, celles des vivants et celles des disparus, parmi lesquelles celle de son petit frère Platon, sans doute enlevé par les fées, dans un paysage envahi par la neige, il y a des années de cela, au fond de la Russie – à moins qu’il ait été dévoré par un ours, ou emporté par des bohémiens ?

Autour de Pavel gravite tout un monde coloré et fantasque : les femmes qu’il a aimées et celles qu’il aime, ses amis, ses confrères ou ses concurrents, chacun doté d’une personnalité à la fois affirmée et difficile à interpréter, dont les expériences passées et présentes se dessinent peu à peu, au fil d’un récit choral plein de couleurs et de péripéties. Soudain, Pavel apprend qu’il est, à brève échéance, condamné à perdre la vue.

C’est le moment de faire le compte de ce qui lui importe véritablement, et de ceux qu’il veut garder auprès de lui. Le moment, aussi, de s’en remettre pour de bon à la magie du monde. Un miracle d’écriture orchestrant un roman choral, aux quatre coins de la planète.

Les éditions Vendémiaire nous invitent à découvrir les premières pages :

Véronique Sales a publié plusieurs romans, parmi lesquels Un épisode remarquable dans la vie de Trevor Lessing (Éditions du Rocher, 2004), Les Islandais (Pierre-Guillaume de Roux, 2011) et Okoalu (Vendémiaire, 2021).