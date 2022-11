Lettre à Vouchka, "La quête du pardon ne doit pasêtre une figure de style"

Dans ce récit tout d’émotion et de pudeur contenue, les poètes, russes, grecs, italiens ou de l’hémisphère sud s’interpellent par-dessus les siècles et la spiritualité chrétienne s’entrelace à la tradition hébraïque. Cette exploration incantatoire tisse la chronique d’un lumineux hymne à l’amour en reliant les souvenirs de voyages et de lectures pour entrer à corps perdu dans la Joie retrouvée.

« Tu fis ici-bas le plus beau des voyages, et tu le poursuis dans le monde à venir. Ton voyage devenait mon voyage, le voyage du cercle de l’amour, arbre et racines autour desquels se fait et se déroule toute vie à l’infini. »

Les éditions La Baconnière nous invitent à découvrir les premières pages :

Samuel Brussell (Haïfa, 1956) est l’auteur d’une quinzaine de récits romanesques, publiés principalement chez Grasset, Stock et La Baconnière, dont Alphabet Triestin (La Baconnière 2021). Il a créé et dirigé la collection Anatolia aux éditions du Rocher.