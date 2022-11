Marseille : la collection Guy Boyer dispersée pour financer une bibliothèque d'art  

« La vente de cette centaine d’œuvres achetées ces dernières années à Drouot ou données généreusement par des artistes contemporains devrait permettre, je l’espère, de faire aboutir cet important projet de ma vie et de mon amour de l’art », confie Guy Boyer, historien d’art et homme de média.

Si une bibliothèque d’histoire de l’art a d’ores et déjà pris place en 2018 dans l’Hôtel Hubaud, grâce aux fonds réunis par Guy Boyer et l’Association des amis de l’Hôtel Hubaud créée en 2020, le bâtiment nécessite une rénovation totale de ses intérieurs et extérieurs. Guy Boyer souhaite également acheter le rez-de-chaussée, propriété privée, « qui permettrait d’accueillir un plus large public pour des conférences et expositions ».

Guy Boyer entouré de plusieurs œuvres de sa collection. Aguttes.

Monument historique, l’hôtel particulier des XVIIe et XVIIIe siècles se situe à deux pas de la Canebière. Au début des années 1940, il a abrité l’agence de l’architecte Fernand Pouillon. Il offrira un lieu de coworking en histoire de l’art à destination des écrivains, critiques et journalistes, un espace de recherche, de débats et d’expositions.

Les estimations indicatives se déploient entre 300 et 50.000 €. Parmi cette sélection de pièces, où figurent des peintures, œuvres sur papier et autres sculptures, on peut citer Nu féminin assis, de Zao Wou-Ki (1921-2013), estimée entre 30.000 et 50.000 €. Cette œuvre à l’encre de Chine, qui date de 1949, est réalisée par l’artiste alors qu’il s’est installé à Paris l’année précédente. « Un trait épuré et précis caractérise ses paysages et ses portraits, essentiellement féminins », décrit Aguttes.

ZAO WOU-KI (1921-2013). Nu féminin assis, 1949. Encre de Chine sur papier. Signée et datée « [19] 49" au stylo bille en bas à gauche. Dédicacée en date du 17 juin 2006 et signée une seconde fois au crayon sur le passe-partout. 43,5 x 35 cm. Cette œuvre est répertoriée dans les archives de la Fondation Zao Wou-Ki. Collection Guy Boyer, Paris (offert par l’artiste). Estimation : 30 000 - 50 000 €. Aguttes.

Autre pièce de grande valeur, Tête de Fleuve, une étude d’Aimé-Jules Dalou (1838-1902), estimée entre 12.000 et 18.000 €. En 1890, Marguerite de Rothschild commande à Dalou un monument pour son hôtel particulier de la rue de Chaillot.

AIMÉ-JULES DALOU (1838-1902). Tête de Fleuve — Étude pour « Le Passage du Rhin ». Bronze à patine brun-vert sans signature ni cachet mais probablement fondu par Hébrard (contrat Hébrard-Héritiers Dalou, 10 mai 1906, n° 30).

Le modèle créé vers 1892, le bronze fondu après 1906. H. 43 cm — Vente, Anonyme, Briest, Paris, Hôtel Drouot, 5 juin 1996, lot 14A (la notice du lot mentionne « signature et cachet du fondeur Hébrard découpés ») — Collection Guy Boyer (acquis au cours de la vente précédente). Œuvre en rapport : Aimé-Jules Dalou (1838-1902), Tête de Fleuve, vers 1892, plâtre patiné, 47 x 40 x 32 cm, Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, Inv. PPS00358. Estimation : 12 000 - 18 000 €. Aguttes.

Cette bibliothèque est gérée par une association, Les amis de l’hôtel Hubaud, et devrait donc comprendre, à terme, un lieu dédié aux rendez-vous culturels, une galerie d’art et un studio pour héberger certains visiteurs.

Crédits photo : Aguttes