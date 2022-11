Isabelle Rodriguez dévoilent Les Orphelines du mont Luciole

Des champs, trois fermes, une poignée de pavillons, une école à classe unique à l’ombre d’un orphelinat abandonné. Au village de Sorcelin, on dit que toutes ses pensionnaires y sont mortes fauchées par la grippe espagnole après

la Grande Guerre.

Dans les années 1980, une petite fille vit là une enfance solitaire. Pour elle, le vieux pensionnat est un terrain de jeu, une île-aventure, un réservoir à histoires ; et les orphelines, des confidentes imaginaires qu’elle court rejoindre dès qu’elle le peut.

Alors, quand des promoteurs arrivent pour construire un lotissement à l’endroit de leur cimetière, elle promet de

revenir, adulte et conquérante. De sauver la colline, ses légendes, ses fées.

Dans ce premier roman somptueux, Isabelle Rodriguez réactive l’imaginaire propre au temps de l’enfance, la sienne. Sa langue sensuelle, incantatoire, convie le mystérieux et le sacré, la beauté des campagnes du Lyonnais et sa culture ouvrière. Les Orphelines du mont Luciole est aussi une superbe réflexion sur l’héritage et la préservation des traces.

Les éditions Les Avrils proposent d'en découvrir les premières pages en avant-première :

Isabelle Rodriguez est née en 1978. Elle est diplômée de l’École supérieure des Beaux-Arts de Nîmes et du master de création littéraire du Havre. Dans son travail de plasticienne, elle construit des récits sur des personnages oubliés de l’histoire à partir d’objets et d’archives. Depuis quelques années, elle est retournée vivre près de Lyon et a choisi pour atelier une fabrique d’écrins désaffectée.