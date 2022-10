Je voudrais plus que tout être éditée” : le journal de la jeune Annie Ernaux

Paru en 2013, Retour à Yvetot suit la proposition de la municipalité faite à Annie Ernaux de rencontrer les habitants d'Yvetot, où elle a passé son enfance et sa jeunesse. Un retour en arrière qui permet de mieux saisir le parcours de la femme de lettres, son rapport à son milieu de naissance et de vie, ce qu'elle en a tiré et la manière dont elle s'en est éloigné pour, parfois, mieux le retrouver.

« Est-ce que, moi, la petite fille de l’épicerie de la rue du Clos-des-Parts, immergée enfant et adolescente dans une langue parlée populaire, un monde populaire, je vais écrire, prendre mes modèles, dans la langue littéraire acquise, apprise, la langue que j’enseigne puisque je suis devenue professeur de lettres ? », s'interroge-t-elle. « Est-ce que, sans me poser de questions, je vais écrire dans la langue littéraire où je suis entrée par effraction, “la langue de l’ennemi” comme disait Jean Genet, entendez l’ennemi de ma classe sociale ? Comment puis-je écrire, moi, en quelque sorte immigrée de l’intérieur ? »

C’est le texte fort et émouvant de cette conférence historique que restitue ce livre, ce moment de réconciliation où elle évoque en tant que « femme qui écrit » et « fille du pays », le lien qui unit sa mémoire de la ville et son écriture.

Ce texte, assorti d'un cahier de photos personnelles, paru en 2013, est proposé dans une nouvelle édition enrichie le 18 novembre prochain.

À LIRE: Annie Ernaux, Prix Nobel en lutte pour les femmes et les “dominés”

On y trouve de nouvelles photographies, rédaction et carnet scolaire de la classe de sixième, lettres à son amie Marie-Claude (écrites entre 17 et 22 ans), extrait de son journal intime au moment de l’envoi de son premier roman, refusé par le Seuil…

Les lecteurs pourront découvrir dans des pages de son journal l'envie brûlante d'écrire et, déjà, d'être lue. « Je voudrais plus que tout être éditée », se confesse la jeune femme sur l'une de ces pages.