Papyrus, livres d'heures et incunables : dispersion Aristophil, dernier acte

Manuscrits antiques, médiévaux et Renaissance sont notamment au programme de cette 55e et dernière session de la dispersion des collections Aristophil. Parmi les pièces remarquables de la vacation, le Papyrus Tamérit, remontant à environ 210 av. J.-C., estimé entre 100.000 et 150.000 €. On y lit — à condition de connaitre l'écriture hiératique — le périple du dieu Osiris dans les enfers...

Ce papyrus rivalise, sur le plan spéculatif, avec le fameux livre de Nicolas Copernic, De revolutionibus orbium coelestium, estimé entre 150.000 et 200.000 €. 202 feuillets et 142 diagrammes gravés sur bois pour cette édition originale du XVIe siècle d'un ouvrage toujours très recherché.

Plusieurs livres d'heures, richement enluminés, parsèment aussi la vacation : l'un des plus anciens connus en France, du XIIIe siècle environ, sans doute de Troyes. « Le XIIIe siècle voit l’apparition d’un nouveau livre liturgique, le livre d'heures, qui a remplacé progressivement le psautier ou les heures-psautier comme livre de dévotion auprès des laïcs, en accord avec les édits du quatrième concile de Latran en 1215 qui imposait aux fidèles une confession à minima annuelle », rappelle Aguttes.

Le Livre d'heures de Catherine (à l’usage de Rome), riche d'un grand nombre de miniatures au regard de sa faible épaisseur, rivalise avec le Livre d’heures à l’usage de Paris, enluminé sur parchemin avec quatre grandes miniatures de Jean Bourdichon et 12 du Maître du Boccace de Munich à la fin XVe siècle.

L'une des pièces maitresses de la collection reste l'Atlas manuscrit d’Honoré Boyer, qui remonte au milieu du XVIIe siècle et comprend 8 cartes doubles sur peau de vélin. Œuvre d'un cartographe amateur, elle n'en est pas moins fine et colorée.

Les incunables ne sont pas en reste, avec un exemplaire du XVe siècle de la Bible latine incunable de Heinrich Eggenstein, élève de Gutenberg. La Chronique de Nuremberg de Hartmann Schedel (1440-1514), un des incunables les plus richement illustrés du XVe siècle, avec sa mise en page novatrice pour l'époque, mêlant textes et images, est estimée entre 40.000 et 60.000 €.

La Chronique de Nuremberg de Hartmann Schedel (Aguttes)

Un Office de la Sainte Vierge, daté sur milieu du XVIIIe siècle, se trouve aussi remarqué pour sa propriétaire, Madame de Pompadour, qui le reçut du roi Louis XV lui-même.

Côté correspondance, celles d'Einstein, Becquerel, Levi-Strauss, Rousseau ou encore Balzac seront proposées.

L'inévitable Louis-Ferdinand Céline sera de la partie, avec un manuscrit autographe de Rigodon, roman écrit alors que l'écrivain sent sa dernière heure proche... On y lit d'ailleurs : « Je divague, je vais vous perdre, mais c’est l’instinct que je ne sais pas si je finirai jamais ce livre [...] on a qu’une vie, c’est pas beaucoup, surtout moi, mon cas que je sens les Parques me gratter le fil... »

Dans la cuisine de la littérature, toujours, signalons ce manuscrit autographe d’Honoré de Balzac (1799-1850), de 110 pages, utilisé de 1830 à 1847. Ce « garde-manger », comme le nommait l'écrivain, permet de suivre, page à page, l'élaboration de la Comédie humaine. Un document exceptionnel, estimé entre 200.000 et 250.000 €...

Rappelons que la société Aristophil, placée en liquidation judiciaire puis dissoute en 2015, abritait une vaste arnaque dont furent victimes près de 18.000 épargnants. La même année, Gérard Lhéritier, fondateur de la société créée en 1990, était mis en examen, entre autres pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée.

Photographie : le Papyrus Tamérit (Aguttes)