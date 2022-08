Complots toxiques : jeux d'influence en Russie soviétique 

#RentreeLitteraire22 - Lorsqu’il vivait à Riga en Lettonie, il reçut d’un général russe des documents dont la fiche d’un officier de l’ex KGB, vivant sous une fausse identité au Québec par floutage.

Cet agent va nager dans les eaux troubles des intrigues politiques financières et économiques. À travers lui apparaît l’influence déshumanisée de l’après-guerre froide où se mélangent les intérêts d’Etat et les intérêts privés.

Dans un monde fracturé, à l’heure d’une mondialisation qui rend tout opaque, des hommes déstabilisent et trafiquent dans une course au pouvoir, aux côtés des datas et des algorithmes.

Cet ouvrage montre une réalité méconnue et par définition secrète, celle du retour des espions qui manœuvrent pour écrire au quotidien l’histoire cachée, la vraie, qui concerne chacun de nous, quoi qu’il en coûte.

Les Éditions Code9 vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau livre de Patrick de Friberg :

Français né en 1964, Patrick de Friberg a choisi la carrière militaire. Devenu financier dans le milieu bancaire puis dans l'industrie, il a vécu de l'intérieur l'effondrement du bloc soviétique. Tous ses ouvrages s'appuient sur une réalité historique, des enquêtes fidèles, par exemple sous la forme du roman.

Il a écrit depuis trente ans, pour lui et d'autres, une quarantaine de romans, qui le feront devenir Officier des Arts et Lettres en 2020 et qui lui permettent de rejoindre le jury du Prix Cyber en 2021. Parmi les ouvrages de l'auteur, on trouve sans être exhaustif : Le Codex des espions, Nous étions une frontière, Le Dossier Rodina, Genetik Corp ou encore La Doctrine Guerrassimov.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles