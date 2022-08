Une rencontre avec Virginia Woolf, Amie des sombres temps

#RentreeLitteraire22 - Sous sa plume aiguisée, Virginia Woolf apparaît sous toutes ses facettes : femme de lettres débordant d’humour, visionnaire sans pareille, féministe avant l’heure et penseuse de génie. Déployant sa passion pour Virginia Woolf au fil de pages, Geneviève Brisac combat du même coup l’image de femme frigide et dépressive qui colle à la peau de l’autrice de Mrs Dalloway.

En levant le voile sur sa personnalité complexe et fascinante, elle nous aide à comprendre ce qui fait d’elle une des plus grandes autrices du XXe siècle et une figure adoubée par les militantes féministes qui ont su reconnaître et s’emparer de sa grande modernité.

À l’amie des sombres temps nous offre le réconfort nécessaire en ces temps troublés en faisant apparaître la nécessité d’une figure telle que Virginia Woolf, qui à la manière de Montaigne qu’elle aimait tant, nous aide à comprendre qui nous sommes et comment penser notre fragilité, nos chagrins et à en faire de la beauté.

Les Éditions Robert Laffont vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman de Geneviève Brisac :

Normalienne et agrégée de lettres, Geneviève Brisac a enseigné en Seine-Saint- Denis, avant de publier son premier roman Les Filles (Gallimard, 1987). Son roman Week-end de chasse à la mère a obtenu le prix Femina en 1996. Geneviève Brisac est l’auteure de dix-neuf romans et essais, dont Petite (l'Olivier, 1994), Une année avec mon père (l'Olivier, 2010) qui a reçu le prix des Éditeurs, et Sisyphe est une femme (l'Olivier 2019).

