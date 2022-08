Sherlock Holmes contre Cthulhu : un remake du jeu de 2006 annoncé

Plus de quinze ans après le premier récit croisant les créations d'Arthur Conan Doyle et H.P. Lovecraft, Frogwares remet le couvert avec un remake des Aventures de Sherlock Holmes : La Nuit des sacrifiés, aux graphismes et au système de jeu adaptés pour les nouvelles générations de consoles et les PC plus puissants.

Le développeur connait bien les univers et personnages des deux auteurs, puisque le studio a réalisé plusieurs jeux d'enquête mettant en scène Sherlock Holmes, dont Sherlock Holmes: Chapter One en 2021, mais aussi The Sinking City, qui reprenait des éléments de la mythologie lovecraftienne, en 2019.

Enquêtant sur une simple disparition, Holmes et Watson mettent bientôt au jour un étrange culte, autour d'une entité mystérieuse, inquiétante et vraisemblablement très puissante... « Les événements de cette aventure vont faire naitre ce duo de meilleurs amis détectives, et il s'agit de la seule histoire que Watson ne racontera jamais au public — le monde se portera mieux en ignorant tous les détails de l'affaire », indique Frogwares.

Ce nouvel épisode se place dans la continuité directe de Sherlock Holmes: Chapter One, qui racontait la naissance du détective. Il proposera de nouveaux graphismes, des cinématiques totalement retravaillées, des animations inédites, des quêtes supplémentaires...

À LIRE: L'univers Sherlock Holmes s'étend, avec deux nouvelles séries

8 enquêtes principales devront être résolues par les joueurs, dans 4 décors différents, semi-ouverts. Le jeu proposera aussi des séquences « de folie », où Holmes devra faire face à des énigmes remettant en cause sa perception de la réalité...

En raison de la guerre en Ukraine, le développeur a ouvert un financement participatif, afin de disposer d'une réserve suffisante de trésorerie malgré le ralentissement de l'économie dans leur pays d'activité. Le jeu, pour cette raison également, n'est pour l'instant prévu qu'en version numérique, sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.

Crédits : Frogwares