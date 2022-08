L'Arsene Lupin des Galetas : Phil Casoar raconte Raoul Saccorotti 

#RentreeLitteraire22 - Voleur hors pair, célébré par la presse pour délester en douceur les greniers des bourgeois, l’« Arsène Lupin des galetas », rusé, habile, élégant et généreux, redistribue ce qu’il vole aux pauvres. Et finance la livraison d’armes aux anarchistes espagnols en lutte contre Franco.

Ce spécialiste du fric-frac serait-il un idéaliste ? Un idéologue ? Ou un affabulateur ?

Des bas-fonds de Gênes aux cimes des Alpes, des ruelles de Ménilmontant aux ramblas de Barcelone, des cachots de prison aux camps d’internement, sans oublier la colonie de confinement des îles Tremiti, Phil Casoar refait le chemin qui va de la Belle Époque à la Guerre froide, retrouve la trace et la vérité du plus anar des gentlemen cambrioleurs, ainsi que des ouvriers italiens et des aristocrates russes qui l’ont aimé.

Et ressuscite, de manière épique et sensible, le panache de la France populaire à braver les puissants. Une aventure romanesque. Une saga libertaire. Un grand chant nostalgique pour réenchanter aujourd’hui.

Les Éditions du Cerf vous proposent de découvrir les premières pages du roman de Phil Casoar :

Phil Casoar est journaliste, ancien collaborateur d'Actuel, Libération, Charlie, Fluide Glacial, et dessinateur. Il a participé à divers ouvrages dont L'Album Goscinny et Les Héros de Budapest.

