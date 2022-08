Ceux des quais de Nathalie Bianco : la vie de sans-abris

#RentreeLitteraire22 - C’est auprès d’eux que viennent s’échouer Malik, un jeune livreur à vélo poursuivi par des dealers, et surtout Roxanne, enfant « placée » qui, le jour de ses 18 ans, doit quitter le foyer dans lequel elle vivait.

Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de toit sur la tête qu’on ne peut pas vivre des histoires magnifiques...

Les Éditions Sixièmes vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman de Nathalie Bianco :

Originaire de Lyon et résidant à Vienne, Nathalie Bianco s'est tout d’abord fait connaître sur les réseaux sociaux, au travers de ses « coups de gueule », billets d’humeur et autres chroniques décapantes sur l’actualité́. C’est donc tout naturellement qu'elle a progressivement glissé vers une écriture plus construite et a utilisé sa plume singulière pour écrire des ouvrages dans un premier temps en autoédition. Ses romans, tour à tour drôles et touchants, échappent à tous les codes, pour explorer avec humour et une sincérité désarmante les travers de notre époque. Ceux des quais est son troisième roman chez Sixième(s).

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles