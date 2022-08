Consolée de Beata Umubyeyi Mairesse : la condition noire passée et actuelle  

#RentreeLitteraire22 - 1954. Au Rwanda sous tutelle belge, Consolée, fille d’un Blanc et d’une Rwandaise, est retirée à sa famille noire et placée dans une institution pour « enfants mulâtres ».

Soixante-cinq ans plus tard, Ramata, quinquagénaire d’origine sénégalaise, effectue un stage d’art-thérapie dans un Ehpad du Sud-Ouest de la France. Elle y rencontre madame Astrida, une vieille femme métisse atteinte de la maladie d’Alzheimer qui perd l’usage du français et s’exprime dans une langue inconnue.

En tentant de reconstituer le puzzle de la vie de cette femme, Ramata va se retrouver confrontée à son propre destin familial et aux difficultés d’être noire aujourd’hui dans l’Hexagone.

Les Éditions Autrement vous propose de découvrir les premières pages du roman de Beata Umubyeyi Mairesse :

Beata Umubyeyi Mairesse est une écrivaine franco-rwandaise. Elle est née et a grandit à Butare, au sud du Rwanda. Fille unique, férue de lecture dès son plus jeune âge, elle fréquente l’école belge. Lors du génocide des Tutsi, elle échappe à la mort et arrive en France le 5 juillet 1994. Après avoir suivi un enseignement en classe préparatoire littéraire à Lille, elle intègre Sciences-Po Lille et puit elle poursuit sur un DESS en développement et coopération internationale à la Sorbonne.

Coordinatrice de projet pour MSF, chargée de programmes au Samusocial International, assistante à la recherche à l'Université d'Ottawa, chargée de mission AIDES, elle anime des rencontres littéraires à Bordeaux où elle vit. On compte parmi son oeuvre le recueil de nouvelles Ejo (2015) qui reçoit le prix François Augiéras 2016 et le prix du livre Ailleurs 2017, Lézardes (2017) qui a obtenu le prix de l'Estuaire 2017 et le Prix des Lycéens de Decize 2018, Après le progrès (2019) - son premier recueil de poésie et Tous tes enfants dispersés (2019) - son premier roman.

