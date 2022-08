L'Inconduite d'Emma Becker : Un objet de désir

BONNES FEUILLES - Ce roman saisissant par son originalité et sa poésie conte l'histoire d'amour tendre et bouleversante entre un photographe et une danseuse, mise à mal par la violence et le racisme. À la fois histoire d'amour d'une beauté déchirante et regard sans concession sur la condition noire et la masculinité, Open Water est un texte d’une poésie et d’une musicalité incomparables.