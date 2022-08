Mexicayotl de Michael Collado : jeu de piste périlleux

#RentreeLitteraire22 - Brièvement enfermé dans une cellule en attendant son sacrifice, Arthur parvient à s’échapper grâce au suicide de son geôlier, qui est aussi son sosie. Son évasion, qui n’a rien de spectaculaire, le conduit dans une vallée mexicaine, sèche et désolée, où, par un soir et par hasard, il rencontre un cow-boy, Sœur Justice, qui a ceci de commun avec Don Quichotte qu’il est bavard, menteur, intoxiqué par ses lectures et illuminé.

Les aventures qui s’en suivront seront évidemment multiples, drôlatiques, truculentes, picaresques et atteindront leur sommet avec la grande bataille du cirque, lieu de collision entre l’armée et l’Ogre, celle d’un Européen indianisé et la troupe d’un bandit diabolique. L’histoire se nira même par un voyage en ballon.

Mexicayotl est un roman baroque mais lisible, fantaisiste mais fourmillant de vérités, plein de clins d’œil mais uide et trépidant. Que ne renierait (certainement pas) le grand Cervantès. On peut aussi y déceler, en une sorte de jeu de pistes, des allusions à Lazarillo de Tormes, Zurbaran, Levi-Strauss, une multitude de westerns, D.H. Lawrence...

On ne s’y ennuie jamais et quand on l’a ni, on espère même qu’il y aura une suite.

Les Éditions do vous proposent de découvrir les premières pages du nouveau roman de Micheal Collado :

Né en 1973, il vit à Bangkok où il est enseignant, après l’avoir été en Norvège, en France, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Spécialiste du polar latino-américain, il a soutenu une thèse de doctorat à Montpellier sur Paco Ignacio Taibo II. Il a enseigné l’Histoire et la littérature du Mexique aux universités d’Aix-Marseille et de Toulon, ainsi qu’à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles