Ceux de l'intérieur de Théo Veillon : déchiré entre deux vies

#RentreeLitteraire22 - En compagnie de son ami Clément, tous deux habitants de Villeterre, un village isolé du cœur de la France, ils décident de profiter pleinement de leur temps libre. Du stade à l’usine désaffectée, du centre commercial à la rivière, ils épuisent leurs longues journées d’été en déambulations. Joints et bières sont au rendez-vous.

Tandis que Clément a pour projet de partir en Australie, Josselin se sent tiraillé entre l’amour viscéral qu’il a pour sa terre et l’envie d’embrasser un horizon plus large.

Un bal à Vériny, une embrouille avec des petits caïds locaux et un rapprochement avec Laura, une ancienne camarade de classe, et voilà que le cœur de Josselin s’enflamme. En quelques semaines, Josselin se frotte à une nouvelle existence où s’éprouvent toutes les craintes et tous les émois. En vérité, c’est l’enfance qu’il quitte et l’âge adulte qui point avec son lot de désillusions et de blessures.

Les Éditions Bouquins vous proposent de découvrir les premières pages du roman de Théo Veillon :

Théo Veillon a 24 ans et travaille au Figaro. Il est porteur d’un vrai univers littéraire. Il raconte la France des Invisibles. Dans la lignée d’un Nicolas Mathieu, Théo Veillon fait entendre la voix des sans-voix.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles