Splines de luvan : vers une topographie de l'infime

#RentreeLitteraire22 - Et c’est par des interpolations topographiques que luvan fait surgir comme par magie des scènes, un passé enfoui ou un futur inventé, à partir d’un bâtiment mystérieux ou familier, en vue d’en extraire l’essence même.

Forant ainsi chaque détail faisant histoire, l’autrice pousse à son extrême la poétique de la ruine pour invoquer le monde malgré nous, aux confins de l’utopie.

Ce clin d’œil au spleen, malicieuse résonance li éraire, annonce 29 textes entremêlant tous les genres, de la fiction à la non-fiction, jusqu’à nous faire ressentir une recon guration étonnante de notre regard.

C’est à travers le monde que luvan a croqué (dans tous les sens du terme) chaque lieu : à Prague, San Francisco, Hiroshima, Munich, Bratislava, Berlin, Bruxelles (le hall Van Volxem, la galerie Rivoli, le petit palais des Sports de Forest), Göteborg, Galway ; pour la France, l’abbaye de Beauport à Paimpol, le Crêt de Roc à Saint-Étienne, le square Suzanne-Buisson à Lyon, trois sites à Paris (le palais des Congrès, le musée du Louvre, la dalle Keller), et le Quartz à Brest.

Les illustrations en noir et blanc ponctuent les textes et font émerger comme une nouvelle dimension aux images et chocs engendrés par la lecture.

Les Éditions La Volte vous proposent de découvrir les premières pages du recueil de nouvelles de luvan :

luvan est une passionnée de son et de matériau oral. Véritable touche-à-tout artistique, elle pratique la performance, réalise des pièces radiophoniques, écrit des textes pour le spectacle vivant et participe à de nombreuses collaborations. Ses multiples existences en Afrique, dans le Pacifique, en Chine et en Scandinavie nourrissent son imaginaire entre réalisme magique et fantastique réel. Après CRU (prix Bob Morane 2014) et Few of Us aux éditions Dystopia, un recueil de poésies athéniennes et deux textes mythiques illustrés par Ambre (Le Chevalier rouge et Troie), elle a publié à La Volte Susto en 2018, roman insurrectionnel et fabuleuse expérience de lecture, puis en 2020 Agrapha, véritable monument li éraire, poétique et inclassable. luvan a également écrit de nombreuses nouvelles. Membre du collectif d’écrivains de science-fiction Zanzibar, elle vit actuellement en Allemagne.

Illustratrice, graphiste et dessinatrice d’origine argentine, Nacha Vollenweider a fait des études

de peinture à la Universidad Nacional de Córdoba. Elle quitte son pays pour l’Allemagne où elle réalise un projet de dessin animé. Son roman graphique Notes de bas de page a été publié en France par iLatina Editions en 2019. Ce récit mêle à la fois sa vie en Allemagne, la crise des migrants en Europe, la dictature militaire des années 1970 en Argentine, ainsi que l’émigration de son arrière-grand-père.

