La nièce du taxidermiste de Khadija Delaval : un été de bouleversements

Deux tomes, ce sont deux tomes des Journaux et lettres de Kafka que Gallimard vient de sortir dans la prestigieuse collection de La Pléiade et ce, dans une nouvelle traduction. Deux tomes comme le reflet de ce cagibi que nous découvrons dans son roman Le Procès (publié en 1925) et où nous trouvons « la vérité de ce qu’écrire, et donc vivre, fut souvent pour Kafka : un affrontement solitaire et douloureux avec ses spectres, et bien souvent aussi une occasion d’autoflagellation, au cœur même du trop réel “bruit du monde” ».