Viva Frida de Gérard de Cortanze : redécouvrir La coja

#RentreeLitteraire22 - Les mots de Frida – issus de sources aussi variées que son journal, sa correspondance, la légende de ses tableaux, ses interviews... –, sont le cœur du récit. Ainsi, chaque chapitre de cet ouvrage a pour titre des déclarations de l’artiste, qui dessinent en ligrane le portrait de cette femme plurielle et inspirante.

En abordant Frida Kahlo par le prisme de thématiques variées comme la politique, la religion, ou encore la mort, cet ouvrage original et très étayé met en scène une femme artiste éprise de liberté.

Les Éditions JC Lattès vous proposent de découvrir les premières pages de la nouvelle oeuvre de Gérard de Cortanze :

Écrivain, essayiste, dramaturge et traducteur, Gérard de Cortanze est l’auteur de plus de 90 livres, traduits en 25 langues. Lauréat de nombreux prix littéraires, dont le Renaudot pour Assam en 2002, il est membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. Passionné par Frida Kahlo, il a publié quatre livres sur cette artiste, écrit une pièce de théâtre et une pièce radiophonique, et donné des dizaines de conférences, en France et dans le monde entier.

