Le retour de Kaki, petit diablotin gourmand, impertinent et débrouillard

#RentreeLitteraire22 - Alors que la soirée prend fin, Kaki remarque deux petits points lumineux qui tombent du ciel, ricochent sur le toit et terminent leur course dans la neige...

Intrigué, il s’approche et découvre deux petites créatures en ammées. D’où viennent-elles ? Que font-elles ici ? En décidant de les garder pour lui, Kaki ne va pas tarder à s’attirer des ennuis...

Les Éditions Sarbacane vous font découvrir les premières pages de cet original album jeunesse :

Florian Ferrier est scénariste, directeur artistique et réalisateur de dessins animés depuis près de vingt ans. Parallèlement, il publie une dizaine de romans chez Magnard, au Seuil, chez Sarbacane et chez Plon. Il a écrit un roman dans la collection Pépix, Les fantômes d’Achille Plume, co-écrit et illustré par Katherine Ferrier, avant de se lancer dans la série Les bêtises de Kaki.

Katherine Ferrier est diplômée de l’atelier de Bande dessinée de l’EESI. Elle travaille pour la presse et l’édition jeunesse. Elle s’est imposée en BD jeunesse avec sa série, Hôtel Étrange, qu’elle dessine et co-écrit avec Florian Ferrier, et plus récemment avec la série Moün, dresseuse de dragons. Dans la collection Pépix, elle a co-écrit et illustré Les fantômes d’Achille Plume, et illustré Mémé Dusa d’Anne Schmauch, avant de se lancer dans la série Les bêtises de Kaki.

