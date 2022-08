Willibald de Gabriella Zalapi : portrait d'un obscur personnage

#RentreeLitteraire22 - Lorsqu’il fuit Vienne en 1938, il n’emporte que ce Sacrifice d’Abraham, soigneusement plié dans sa valise. Entrepreneur et collectionneur juif, il refait sa vie au Brésil, loin de sa famille. Lors d’un séjour en Toscane chez sa mère Antonia, Mara déchiffre les lettres de Willibald qu’elle retrouve dans un hangar. Elle observe les photos, assaille de questions Antonia, « qui sait mais ne sait pas ».

Dans Willibald, l’écriture précise et réduite à l’essentiel de Gabriella Zalapì peint les plis et replis d’un homme dont la vie aussi tragique que romanesque a fait de sa famille la victime collatérale. Ce roman intergénérationnel pointe avec une finesse saisissante le rôle ambivalent que peuvent jouer les liens de sang. On retrouve dans ce deuxième roman le regard acéré et poétique de Gabriella Zalapì.

Les Éditions Zoé vous proposent de découvrir les premières pages du deuxième roman de Gabriella Zalapí :

GABRIELLA ZALAPÌ est plasticienne, d’origines anglaise, italienne et suisse, elle vit à Paris. Formée à la Haute école d’art et de design à Genève, elle puise entre autres son matériau dans sa propre histoire familiale. Elle reprend photographies, archives, souvenirs et les agence dans un jeu troublant entre histoire et fiction. Dans Antonia, son premier roman, comme dans Willibald, des photographies rythment le texte et distillent le récit. Antonia (Zoé, 2019, Le livre de poche, 2020) a reçu le Grand prix de l’héroïne Madame Figaro et le prix Bibliomedia.

