Le livre aux 69 évocations sonores d'Anne-Dauphine du Chatelle 

#RentreeLitteraire22 - C’est en romancière qu’Anne-Dauphine du Chatelle nous prête ici son oreille pour que nous réapprenions à écouter ce que nous n’entendons plus dans la cacophonie de nos vies.

Et c’est l’écriture qui permet de se souvenir des noms et des visages, des choses et des faits que le tohu-bohu contemporain abolit.

En 69 miniatures, saisies sur le vif et sauvées par la langue, qui croquent nos bavardages, boniments, racontars, tollés et nous restituent la bande-son d’aujourd’hui, ce livre sensible et sensoriel, où alternent traits de plume et coups de griffe, démasque les illusions tapageuses de la jactance et célèbre les jouissances feutrées du silence.

Un voyage au bout du vacarme pour renouer avec la merveille de l’existence à bas bruit mais à haute intensité.

Les Éditions du Cerf vous offrent l'occasion de découvrir les premières pages du nouveau roman d'Anne Dauphine du Chatelle :

Partageant son temps et son oeuvre entre Paris et la Haute-Saône, Anne-Dauphine du Chatelle est l’auteure de Eaux fortes ainsi que de La foudre et les papillons, salués par la critique.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles