Vivre sans bruit de Samas Seraqui de Buttafoco

#RentreeLitteraire22 - Entre la Palestine, Beyrouth, le Sud-Liban, la Côte d’Ivoire et Paris, Samar Seraqui de Buttafoco entrelace la petite et la grande histoire, l’intime et le collectif.

Elle explore ce qui se passe quand on sort de sa condition et restitue la vie sans bruit des femmes – celle de sa mère, la sienne.

Dans une langue maîtrisée, puissante et sans pathos, son premier roman est une invitation à cheminer vers notre propre liberté.

Journaliste, humaniste et engagée, Samar Seraqui de Buttafoco est connue sous l’acronyme @ulap, une Libanaise à Paris. Elle commence sa carrière à la télévision française et réalise des chroniques sur l’écologie et l’environnement pour Direct8 avant de devenir chroniqueuse littéraire à TV5 Monde et journaliste au desk arabophone de France 24. Elle signe ici son premier roman.

