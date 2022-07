L'arrachement, le souvenir, le sentiment de Jean Luc Nivaggioni

#RentreeLitteraire22 - Ces textes ont été écrits dans les deux années qui ont suivi la fin d’un grand amour, entre Paris, Berlin où l’auteur vit depuis quinze ans, et São Paulo, où il va de plus en plus souvent, loin de ses attaches qui lui pèsent, et où il songe à s’installer pour de bon.

Ces textes ont été écrits pour essayer de garder vivant le sentiment d’un amour perdu, et s’habituer à cette solitude nouvelle. Solitude relative puisque la vie continue, et que les aventures vécues ici et là, parfois amoureuses, viennent alimenter la réflexion de l’auteur, et donc son écriture.

Ces textes sont un geste individuel, sans généralité, ni volonté de convaincre, un exemple de vie qui pourrait résonner chez d’autres, une musique qui laisse la place de penser, ou de rêver : une piste plutôt qu’une destination.

Leur progression suit les différentes étapes d’une convalescence, leur lecture a permis d’accélérer la guérison, ils forment, en définitive, un manuel poétique de la rupture.

Les Éditions Leo Scheer nous font découvrir les premières pages du roman de Jean Luc Nivaggioni :

Après des études de lettres et d’histoire, Jean-Luc Nivaggioni a travaillé plusieurs années comme scénariste pour le cinéma et la télévision. En 2007, il décide de quitter la vie parisienne et son métier. Depuis, il vit entre Berlin et São Paulo, et se consacre à l’écriture. L’Arrachement, le souvenir, le sentiment est son premier livre.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2022 : découvrez les bonnes feuilles